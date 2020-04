Anziani morti nelle case di cura, scatta l'esposto in Procura Sala Consilina e Benevento, il durissimo affondo del Codacons: "Strage dolosa, vogliamo giustizia"

Sul caso dei decessi registrati presso le Rsa “Villa Margherita” di Benevento e "Fondazione Juventus" di Sala Consilina, il Codacons ha presentato oggi un esposto alle Procure di Benevento, Lagonegro e Salerno, in cui si chiede "di estendere le indagini e di procedere per il reato di epidemia e omicidio plurimo doloso con dolo eventuale".

"Quanto accaduto nelle case di riposo non può ritenersi una epidemia casuale, ma è una vera e propria strage - afferma l’associazione -. Anziani, persone invalide, non autosufficienti, i più fragili tra i fragili che avrebbero dovuto essere al sicuro, sono venute a contatto col virus che, in molti casi, ha aggravato le loro condizioni conducendoli alla morte, con i luoghi di assistenza che si sono trasformati in pericolosissimi focolai di morte certa".

Per tale motivo il Codacons ha chiesto di" arrestare e perseguire penalmente i responsabili dei contagi e dei decessi avvenuti nelle Rsa a causa dell’incapacità nella gestione dell’emergenza - siano essi soggetti pubblici o privati - per la mancata adozione di tutti i provvedimenti previsti per affrontare l’emergenza coronavirus (mancanza di dispostivi di rianimazione, ventilatori, tamponi, mancato screening mediante tampone, mancanza di mascherine e altri presidi sanitari, mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro), per il reato di omicidio plurimo con dolo eventuale".

Non solo. "In base al nostro ordinamento il dolo eventuale si verifica quando un soggetto pone in essere un comportamento accettandone i rischi e le conseguenze che, seppur non volute, appaiono possibili - afferma il presidente Carlo Rienzi -. Nel caso specifico le tante carenze sul fronte delle misure a tutela degli anziani ospiti delle Rsa e decisioni che erano certe condanne a morte per gli anziani hanno di fatto reso pressoché certo il verificarsi dei decessi all’interno delle strutture, allo stesso modo di un ubriaco che, consapevolmente, si mette alla guida di un’auto e provoca un incidente con morti e feriti".