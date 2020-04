Nocera: positiva al Covid figlia di un paziente dell'Umberto I Ad annunciarlo il sindaco Giovanni Maria Cuofano

Ancora un contagio da Covid 19 a Nocera Superiore. Risultata positiva una donna figlia di un paziente ricoverato all'ospedale Umberto I nel reparto di chirurgia. Era già in isolamento. A dare l'annuncio sulla sua pagina Facebook il sindaco del comune dell'agro Giovanni Maria Cuofano che ha precisato: "E' stata ricostruita la rete dei contatti che la donna ha avuto negl ultimi giorni e tutti sono stati preventivamente messi in quarantena. Una buona notizia c'è: i tamponi effettuati da alcuni familiari sono risultati negativi. Non demordiamo, resistiamo, non abbassiamo la guardia" questo l'invito alla cittadinanza da parte della fascia tricolore. Non si placa dunque la scia di contagi provenienti dall'Ospedale Umberto I, vero e proprio focolaio, da settimane al centro di polemiche istituzionali e politiche.