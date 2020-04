Eboli piange la prima vittima: al Cotugno muore un 79enne Contagiato alcune settimane fa, le sue condizioni sono peggiorate nel corso degli ultimi giorni

Il coronavirus continua a mietere vittime in provincia di Salerno. Anche la comunità di Eboli piange per il primo decesso, un uomo di 79 anni. L'anziano era ricoverato da qualche tempo all'ospedale Cotugno di Napoli, centro regionale di riferimento per il Covid-19.

Da chiarire dove il 79enne si sia contagiato: risultato positivo alcune settimane fa, le sue condizioni di salute sono andate peggiorando nel corso del tempo fino alla tragica notizia di questa mattina comunicata dai sanitari del presidio ospedaliero partenopeo.