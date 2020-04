Pellezzano, distribuzione mascherine:sindaco ringrazia Regione Avverrà a domicilio a partire dal 27 aprile

La Regione Campania dà inizio alla distribuzione di mascherine a domicilio ai Comuni al di sopra dei 10mila abitanti compreso quello di Pellezzano. “Sento innanzitutto il dovere – ha detto il Sindaco Francesco Morra – di ringraziare la Regione Campania per la distribuzione dei 4 milioni di mascherine destinate ai cittadini regionali. Nel nostro Comune, che fino ad ora si è occupato di distribuire i dispositivi di protezione ai richiedenti, verranno evase le istanze giunte fino al 21 aprile. Per cui, l’Ente non accoglierà più altra richiesta in quanto la distribuzione verrà effettuata a domicilio ai Comuni al di sopra dei 10mila abitanti direttamente da Poste Italiane”.

Quindi, secondo il calendario stilato dalla Regione Campania, la distribuzione avverrà a domicilio a partire dal 27 aprile prossimo.