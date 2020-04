Battipaglia: furto in una parafarmacia I Malviventi hanno forzato la saracinesca. Al lavoro i carabinieri

Furto in una parafarmacia di Battipaglia, in località Belvedere. In azione un gruppo di malviventi a volto coperto. I ladri sono penetrati nel corso della notte nel locale, dopo averne forzato l'ingresso. Portati via dal registratore di cassa circa 100 euro. Sul caso indagano i carabinieri della locale Compagnia.