Coronavirus, il sindaco di Agropoli: L'ospedale è pronto "Ora chi di dovere provveda ad attivarlo"

Dopo poco più di un mese dalla richiesta, l'ospedale di Agropoli è pronto per ospitare i pazienti Covid. La richiesta era giunta in queste settimane da diverse istituzioni e primi cittadini della zona, per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Dopo il via da parte della Regione Campania, il sindaco di Agropoli Adamo Coppola ha seguito gli interventi all'ospedale in prima persona, giorno dopo giorno e, nella giornata di ieri, l'annuncio: "L'ospedale è pronto".

"Questa mattina ho fatto l'ennesimo sopralluogo presso l'ospedale di Agropoli per vedere, e farvi vedere, che i lavori di rifunzionalizzazione dei reparti di terapia intensiva e sub intensiva sono stati completati e la strumentazione, all'avanguardia, è pronta all'uso. Adesso chi di dovere provveda ad attivarlo". Ha scritto il sindaco di Agropoli.