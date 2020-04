Proseguono i lavori di pavimentazione lungo l'autostrada A2 Il tratto interessato dagli intevrenti è tra Fisciano e Baronissi

Proseguono gli interventi di pavimentazione da parte degli operai di Anas (Gruppo FS Italiane) lungo l'A2 "Autostrada del Mediterraneo", in provincia di Salerno, adottando e rispettando tutte le necessarie misure di sicurezza previste in materia, per il contenimento del contagio da Covid-19.

Le attività, tra Fisciano e Baronissi, riguardano la stesa di tappeto drenante lungo tutto il tratto. Si tratta di interventi che vengono eseguiti progressivamente a completamento della riqualificazione dello spartitraffico centrale con dispositivi NDBA, cioè National Dynamic Barrier, la nuova barriera brevettata da Anas.