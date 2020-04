La proposta: "Consiglio comunale in diretta streaming" Nocera Superiore, le parole di Raffaella Ferrentino: "L'attività deve andare avanti"

Diretta streaming per il consiglio comunale di Nocera Superiore. A chiederlo è il Movimento Legalità e Trasparenza guidato da Raffaella Ferrentino.

"Siamo consapevoli che l'attività amministrativa deve proseguire il suo corso e non può segnare segnali di arresto, ma la trasparenza e la validità delle sedute deve passare attraverso la pubblicità delle stesse", ha detto la presidente. Dunque, lo streaming rappresenta, in questo momento, l’unico modo per far assistere i cittadini alle sedute consiliari e renderli partecipi nelle decisioni della res pubblica.

"La trasparenza e l’informazione sono cardini fondamentali nella conduzione della gestione amministrativa. Confidiamo in un’amministrazione attenta a raccogliere le proposte che vengono dal popolo e di vedere il prossimo consiglio comunale in diretta streaming, anche al fine di non vanificare la validità degli stessi consigli comunali", ha concluso la Ferrentino.