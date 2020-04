Coronavirus, estubata la giovane mamma del Vallo di Diano Polla, finalmente buone notizie per la donna che era ricoverata in gravi condizioni

Una notizia che lascia ben sperare, e lascia intravedere un barlume di speranza per la fase 2. La giovane mamma originaria di Polla, nel Vallo di Diano, non è più intubata: le sue condizioni restano ancora serie, ma almeno è una luce in fondo al tunnel.

A darne notizia, il personale medico e sanitario dell'ospedale "Luigi Curto", dove da tempo la paziente è ricoverata. Colpita dal coronavirus, il suo quadro clinico ha destato non poche preoccupazioni. A distanza di una quindicina di giorni, però, questo dato incoraggiante che è stato accolto con gioia da familiari e amici della giovane mamma.