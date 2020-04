Va in spiaggia con i figli violando l'ordinanza: multata donna A beccarla la guardia di finanza

Si era recata con i due figli a fare una passeggiata in spiaggia in Litoranea, nei pressi di Battipaglia, beccata dalla guardia di Finanza. La donna è stata multata dagli uomini delle fiamme gialle e per tutto il nucleo familiare è scattata la quarantena.

La donna è stata sanzionata per aver violato l'ordinanza da contenimento da Covid 19 che vieta le uscite se non per comprovate esigenze lavorative o di salute.