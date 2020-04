Sarno, riapre il cimitero: "Ingresso ad orari specifici" L'annuncio del sindaco Canfora

La città di Sarno è pronta a riaprire il cimitero comunale. Una riapertura che dovrebbe esserci già dalla prossima settimana, da lunedì 4 maggio, con orari e ingressi specifici in modo da evitare qualsiasi assembramento. Ad annunciarlo il primo cittadino Giuseppe Canfora.

"Capisco quanto sia doloroso non poter portare un fiore ai propri defunti, non poter pregare sulla tomba. Cerchiamo oggi di compiere un ulteriore passo sempre con grande senso di responsabilità di tutti.La prossima settimana, con ogni probabilità, riapriremo il Cimitero Cittadino e lo faremo con una regolamentazione degli ingressi, degli orari, per evitare assembramenti e criticità. Abbiamo già avviato un’ulteriore operazione di pulizia e avvieremo ancora la disinfezione dei luoghi".

Nei prossimi giorni, dopo un ulteriore confronto e qualche altra verifica, saranno fornite le specifiche riguardanti le regole per accedere al cimitero.