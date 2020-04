Baronissi: approvate nuove misure per commercianti e artigiani Tutte le misure messe in campo per fronteggiare l'emergenza Covid-19

Occupazione gratuita di suolo pubblico per l’anno 2020; differimento del 50% della Tari agli anni 2021 e 2022; accesso agevolato al credito per il pagamento dei fitti di negozi e botteghe; fornitura gratuita dei dispositivi di sicurezza. La giunta comunale di Baronissi ha varato oggi un importante pacchetto di misure a sostegno di commercianti, artigiani ed esercenti ristorazione e somministrazione colpiti dall’emergenza Covid 19. Quattro le misure finanziate dal Comune di Baronissi che vanno ad integrare quelle messe in campo da Governo e Regione Campania.

Per l’intero anno 2020, gli esercizi pubblici saranno esentati dal pagamento dell’occupazione di suolo pubblico: l’obiettivo è fare di Baronissi una grande “città ristorante all’aperto”, per consentire una ristorazione “in sicurezza” e al contempo sostenere le imprese alla ripresa. Disposto il differimento del 50 % della TARI 2020: il pagamento delle prime due rate (scadenza giugno e agosto) è differito, senza alcun interesse di mora, agli anni 2021 e 2022 e proporzionalmente spalmato in quelle annualità.

Importante novità anche per i fitti con accesso al credito agevolato per il pagamento dei canoni dei negozi e delle botteghe. Tramite la Banca di Monte Pruno, convenzionata col Comune, i commercianti, artigiani, ristoratori, esercenti la somministrazione potranno usufruire di un finanziamento per il pagamento di canoni mensili di fitto (massimo tre) per l’importo massimo di tremila euro. La somma finanziata sara’ restituita in trentasei rate mensili con interessi esclusivamente a carico del Comune. L’erogazione della liquidità è assicurata entro 5 -7 giorni dalla richiesta. Infine, il Comune provvederà già dalla prossima settimana alla fornitura gratuita - una tantum - di dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti).

“L’impegno di dare risposte concrete ed efficaci alle categorie che potranno beneficiare di tali misure e’ rispettato - evidenzia il sindaco Gianfranco Valiante - le misure adottate, che hanno seguito incontri con i vari rappresentanti dei settori e costruite anche con l’ascolto dei rappresentanti della minoranza consiliare, rappresentano segnali importanti per meglio affrontare un’emergenza diventata difficile per tutti. Abbiamo inciso, con le misure adottate oggi, in maniera seria e soddisfacente; insomma nessuna azione figlia di avventatezza o speculazione. Auspico, da ora, un rinnovato e proficuo rapporto con le rappresentanze delle categorie in questione. La prossima settimana, con la mia maggioranza che ringrazio per il lavoro serio e il contributo fornito, definiremo invece il capitolo dedicato alle famiglie e alla scuola, confrontandoci con le categorie interessate e anche con l’opposizione cui anche va il nostro plauso per l’atteggiamento costruttivo. Siamo al lavoro ? per integrare in maniera complementare le misure che il Governo e la Regione Campania hanno assunto”.

“Il commercio è componente strategica della nostra economia – sottolinea l’assessore alle attività produttive Giuseppe Giordano - che sta attraversando un periodo di difficoltà aggravato dall’emergenza Covid-19, che su questi settori ha una incidenza diretta e impattante. Con il pacchetto di misure, pur nelle difficoltà di bilancio , abbiamo inteso sostenere, recuperare e rafforzare le attività commerciali e i negozi di vicinato. Abbiamo dato il via all’“operazione commercio” che porterà nelle prossime settimane anche alla realizzazione di una campagna pubblicitaria “io compro a Baronissi” per invitare i cittadini ad acquistare in città per sostenere il tessuto economico e tanti nostri imprenditori che faticosamente sono usciti dall’emergenza coronavirus"