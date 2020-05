Il messaggio del vescovo alla città ai tempi del Covid-19 Monsignor Giudice, della diocesi di Nocera, dedica "Il tempo in cui sei stata visitata"

"Il tempo in cui sei stata visitata" è il tema del "Discorso alla città 2020", un appuntamento che il vescovo della diocesi di Nocera-Sarno-Pagani, monsignor Giuseppe Giudice, rinnova ogni anno con la città dell’agro. Da anni l'iniziativa si tiene in questo periodo, in apertura della novena per san Prisco, patrono della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno e della città di Nocera Inferiore.

L’incontro pubblico è stato annullato a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, tuttavia il vescovo non ha voluto far mancare la sua parola di guida e pastore della comunità ecclesiale.

"Il discorso alla città è sempre stato un momento di confronto e incontro tra la chiesa, le istituzioni civili e militari, la società civile; non mancheranno in futuro le occasioni per ripetere questa proficua esperienza. Il nostro cuore è cambiato - le parole della guida della diocesi nocerina -, la pandemia ha scavato nell’intimo e messo a nudo fragilità, ferite, paure. Ed ecco allora la cornice di riferimento in cui collocare il discorso alla città 2020: riflessioni e indicazioni indirizzate al mondo sociale ed ecclesiale per continuare a tessere la tela del bene ed educarci ad un nuovo modo di gestire la vita, più attenti alle relazioni familiari e amicali, più parsimoniosi nella gestione delle risorse, per rimetterci in cammino ancora più ricchi di fede e di vita nuova".