Fenailp Amalfi: "Annullare tributi comunali 2020" La richiesta di Francesco Florio, delegato Finailp, inviata al sindaco Daniele Milano

Abolire il pagamento di tutti i Tributi Comunali del 2020, è quello che chiede la FENAILP di Amalfi, attraverso il suo Delegato, Francesco Florio.

In una nota, inviata al sindaco della cittadina costiera, Daniele Milano, a nome di tutti gli operatori esercenti le attività commerciali, dell’agricoltura, dell’artigianato, turistiche e dei servizi, associati alla federazione nazionale autonoma imprenditori e liberi professionisti di Amalfi, Francesco Florio chiede che vengono soppressi tutti i Tributi relativi all’anno in corso: “le tempestive misure straordinarie adottate dal Governo Nazionale, dalla Giunta Regionale della Campania e dal Comune di Amalfi, al fine della tutela e della salvaguardia della popolazione, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha colpito improvvisamente il nostro paese, hanno innescato di conseguenza, una crisi che rischia di indebolire pericolosamente il già precario equilibrio finanziario delle nostre imprese.

Se da un lato, i criteri che rivestono un carattere d’urgenza, sono indispensabili per tutti noi, non sfuggirà che il comparto socio-economico sta subendo ingenti danni che, ci auguriamo, non risultino irreversibili. Le necessarie restrizioni adottate alle Attività del commercio al dettaglio, ma anche all’Artigianato e al Turismo, come gli Alberghi, i Pubblici Esercizi, i Barbieri, Parrucchieri, Centri Estetici etc. etc., hanno fatto sì che oggi, molti Esercenti si trovano alle prese con forti tensioni finanziarie. L’indennizzo previsto dal Decreto Governativo di € 600 per autonomi e stagionali non sono sufficiente, ad oggi nessuno ha ancora avuto un euro per la Cassa Integrazione in deroga, del prestito bancario neanche a parlarne e delle 2.000,00 €, a fondo perduto dettate della Regione fino adesso neanche l’ombra”.

Pertanto, Florio, rivolgendosi al sindaco Milano, chiede un primo rilevante aiuto concreto nell’abolizione di tutti i Tributi comunali che, le Categorie colpite dovrebbero pagare, nel corso del 2020. Un segnale importante nei confronti degli operatori di un settore che fino all’arrivo della pandemia, è sempre stato il traino dell’economia amalfitana, ma, si spera, anche, in altri aiuti importanti che tutelino economicamente gli esercenti amalfitani.