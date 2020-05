Tragedia a Nocera Inferiore: muore un ciclista 52enne L'uomo si è sentito male in strada

Tragedia a Nocera Inferiore, muore un ciclista 52enne. L'uomo ha avvertito un malore mentre si trovava in strada in sella alla sua bicicletta. Inutile ogni tentativo si rianimarlo da parte dei soccorritori arrivati sul posto insieme alle forze dell'ordine. Per il 52enne non c'è stato nulla da fare.