Bracigliano: riapre domani il cimitero comunale Eseguita la sanificazione di tutta l'area

L’avvio della fase due, a Bracigliano, oltre alla riapertura di poche attività commerciali, vedrà, a partire da domani 5 Maggio e fino al prossimo 31 luglio 2020, anche la riapertura del Cimitero Comunale secondo i consueti orari.

Sarà, quindi, consentito recarsi al cimitero per visitare i propri congiunti ai soli fini di culto e le visite saranno possibili al mattino dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 escluso il giorno mercoledi. A stabilirlo è l’ordinanza numero 20, emessa in data odierna dal Sindaco, Antonio Rescigno. Il Sindaco ha anche comunicato che all’interno del cimitero è stata eseguita la sanificazione di tutta l’area.

“Si richiama – ha specificato il Primo Cittadino nel provvedimento - al senso di responsabilità della cittadinanza a che sia rispettato il divieto di assembramento, l’obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, l’obbligo dell’uso delle mascherine per la protezione delle vie respiratorie. Ripartiamo, perché è giusto per i cittadini che hanno fatto più di due mesi di sacrifici, restando chiusi nelle proprie abitazioni nel rispetto delle regolamentazioni emesse per contrastare l’emergenza sanitaria. Ma facciamolo con criterio e coscienza, consapevoli che eventuali violazioni rischierebbero di far perdere quanto conquistato in questo lungo e duro periodo. Tutti noi ci affidiamo alla responsabilità e al buon senso di ogni singolo cittadino. Insieme possiamo farcela”.

Inoltre, ogni entrata e sosta all’interno del cimitero è regolamentata da un numero non superiore a 15 persone alla volta, la cui permanenza non dovrà superare i 20 minuti, rispettando le misure di sicurezza per il contenimento del Coronavirus in vigore.

Tale spostamento, in conformità con le misure urgenti di contenimento della epidemia da Covid-19, Ordinanza n. 42 del 02.05.2020, sarà consentito a coloro che saranno muniti di autocertificazioni, obbligatoria per i non residenti.