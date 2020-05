Agropoli, al via la distribuzione delle mascherine regionali Ecco il calendario scaglionato: quattro i punti di ritiro allestiti in città

Al via da martedì 5 - fino a giovedì 7 maggio - la distribuzione delle mascherine messe a disposizione dalla Regione Campania ad Agropoli. Quattro le sedi che saranno deputate a tale distribuzione: sala polifunzionale “G. Paolo II” di Piazza della Repubblica, palazzetto dello sport “Di Concilio” di via Taverne, la sede della Croce Rossa Italiana in viale Lombardia, la scuola “Scudiero” di via Verga. La distribuzione verrà operata in base all’iniziale del cognome e al seggio elettorale di riferimento.

Ogni sede ha i suoi seggi elettorali di riferimento. In particolare: seggi da 1 a 6 sala polifunzionale “G. Paolo II”; seggi da 7 a 11 palazzetto dello sport “Di Concilio”; seggi da 12 a 16 la sede della Croce Rossa Italiana; da 17 a 21, la scuola “Scudiero” di via Verga. Martedì 5 maggio la distribuzione sarà dedicata ai cittadini residenti che hanno il cognome che inizia da A a G; mercoledì 6 maggio per coloro la cui iniziale va da H a P; giovedì 7 maggio da Q a Z. La distribuzione sarà operativa dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, in collaborazione con i volontari della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana - sezione di Agropoli e Cilento e da personale dell’Agropoli Cilento Servizi.

La persona dovrà recarsi alla sede deputata alla distribuzione, nel giorno indicato nella tabella allegata, munito di mascherina di protezione e di un valido documento di riconoscimento. Ogni persona potrà ritirare i kit al massimo di altre 3 persone, se munita di delega. "Ci siamo subito attivati - afferma il sindaco Adamo Coppola - per la distribuzione delle mascherine, in virtù del fatto che le stesse sono divenute obbligatorie. Raccomando a tutti la massima responsabilità nel loro utilizzo. Con la collaborazione di tutti riusciremo a vincere questa battaglia".