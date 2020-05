Screening sulla popolazione a Giffoni Valle Piana Ecco dove e quando verranno eseguiti

Uno screening per tastare il polso della situazione nel comune di Giffoni Valle Piana. Si terranno domani, mercoledì 6 maggio, dalle ore 09.00 presso la moderna struttura del Giffoni Multimedia Valley, i tamponi orofaringei sulla popolazione maggiormente esposta al pericolo contagio da Covid-19. Gli esami saranno effettuati dal personale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno secondo quanto indicato nel “Piano Regionale per lo screening di sorveglianza Covid-19 in regione Campania“.

Nella giornata di domani si sottoporranno al tampone orofaringeo circa cinquecento persone suddivise in categorie: dipendenti comunali, agenti di Polizia Municipale, operatori ecologici, volontari di Protezione Civile, volontari del 118 e della Croce Rossa, le associazioni scese in campo nelle diverse iniziative solidali, i farmacisti, medici e personale in servizio presso ambulatori medici, ospiti case di riposo, case famiglia e Rsa ivi compresi gli operatori sanitari, personale in servizio presso distributori di carburanti, dipendenti di uffici bancari e postali, autisti di servizi pubblici locali e privati, attività commerciali autorizzate all’apertura come da codici Ateco indicati nei Dpcme nelle ordinanze regionali (titolari e dipendenti di supermercati e negozi).

Al momento il comune di Giffoni Valle Piana ha registrato appena tre casi positivi, fortunatamente risultati negativi ai successivi tamponi di controllo. Nei prossimi giorni, su decisione del Sindaco Antonio Giuliano, lo screening verrà effettuato anche sulla categoria dei braccianti, attraverso l’utilizzo dei kit da test-rapidi acquistati nelle scorse settimane e fondamentali per avere una panoramica generale dell’intera Città.