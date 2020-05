Sarno piange padre Domenico, vittima del coronavirus Aveva 64 anni: il religioso è deceduto all'ospedale di Piacenza

In città lo conoscevano praticamente tutti, una persona punto di riferimento anche per i non credenti. Ed ora tutti lo piangono e lo ricordano con affetto: la comunità di Sarno piange la scomparsa di padre Domenico (nella foto a destra), vittima del coronavirus.

Il religioso - che il prossimo mese di agosto avrebbe compiuto 65 anni - è spirato all'ospedale di Piacenza, dov'era ricoverato da qualche giorno anche in seguito al contagio da coronavirus. Le sue condizioni si sono poi aggravate col passare del tempo, fino alla morte. Il sindaco Giuseppe Canfora ha espresso il dolore della comunità sarnese per la scomparsa di padre Domenico.