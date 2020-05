Pagani, linea dura della Corte dei conti: ecco i deferimenti I magistrati contabili hanno deferito sia il comune che il prefetto di Salerno, Francesco Russo

Una gestione definita "deficitaria e confusa", che ha portato - tra le altre cose - alla dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente, e alla mancata approvazione del rendiconto di gestione relativo al 2018. La scure della Corte dei Conti si abbatte sul comune di Pagani: il municipio dell'agro nocerino sarnese è stato deferito dai magistrati contabili.

Un provvedimento che si è esteso anche alla Prefettura di Salerno, ed in particolare al rappresentante del Governo Francesco Russo. Nel mirino della Corte dei conti il mancato provvedimento di scioglimento del parlamentino paganese dopo la dichiarazione di decadenza del sindaco Gambino e delle successive dimissioni del facente funzioni Anna Rosa Sessa, e per il non tempestivo intervento in seguito alla mancata approvazione dello strumento contabile da parte del comune.