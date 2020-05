Covid 19: un progetto per le donne vittime di violenza “Uscita di emergenza”, servizio ideato dal Movimento Legalità e Trasparenza

Il Movimento Legalità e Trasparenza di Nocera Superiore attiva il servizio “uscita di emergenza” per le donne che hanno subito violenza. Un progetto teso a creare rete per la tutela delle donne nelle varie realtà comunali. L’isolamento, la convivenza forzata e l’instabilità socio-economica in questo periodo di emergenza coronavirus, possono comportare per le donne e i loro figli e figlie il rischio di una maggior esposizione alla violenza domestica. Il servizio “Uscita di emergenza” si inserisce nel pacchetto di servizi emergenziali offerti dall'associazione in questo periodo di isolamento e di regole di contenimento denominato “Pronto Raffaella”.

L’avvocato Raffaella Ferrentino, presidente del Movimento e da sempre impegnata nel sociale, con il progetto “Uscita d'emergenza” mette in campo un equipe di professionisti al servizio delle donne oggetto di una qualsiasi violenza. “Molte donne stanno vivendo momenti di tensione dovute alla convivenza forzata ed agli animi tesi ed è per questo che ci sentiamo in dovere di stare al fianco delle donne e far sentire la nostra presenza. Basta telefonare al 081 514 5108 dal lunedì al giovedì o inviare una mai a raffaellaferrentino@inwind.it e professionisti del settore saranno pronti a risolvere ogni problema. Il coronavirus non ferma la violenza e noi siamo pronti a difendere le donne”, ha spiegato la Ferrentino.