Pagani, la Corte dei Conti: "Deferito solo il comune" Le precisazioni del presidente Longavita: nessun provvedimento che interessi il Prefetto Russo

E' il comune ad essersi dimostrato, secondo i rilievi dei magistrati, inadempiente. E non il Prefetto di Salerno Francesco Russo - contrariamente a quanto riferito ieri da fonti di palazzo di città -, che non ha ricevuto alcun provvedimento di deferimento.

Il presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, Fulvio Maria Longavita, smentisce le ricostruzione consegnata dagli uffici del municipio di Pagani e riportata dagli organi di stampa. Il riferimento è al procedimento avviato dalla magistratura contabile per una serie di inadempienze riscontrate, tra le quali la mancata approvazione - così come previsto dalla legge - del conto consuntivo 2018.

Nel mirino della Corte dei conti, dunque, c'è solo la gestione municipale e non il prefetto di Salerno Francesco Russo.