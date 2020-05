Scarichi nel fiume Sarno: c'è l'esposto in Procura La denuncia del primo cittadino Giuseppe Canfora: "Non ci fermiamo"

Neanche 24 ore dopo l'inizio della fase 2, e della riapertura di diverse aziende del territorio, sono tornati gli scarichi illeciti nel fiume Sarno. Da lunedì sono iniziati i controlli, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini alle forze dell'ordine, a causa di sversamenti illeciti evidenti che hanno riportato nel fiume un odore nauseabondo e colori che non gli appartengono.

La battaglia del fiume Sarno, però, non interessa solo ai cittadini, il sindaco Giuseppe Canfora, che ha da sempre a cuore la tutela ambientale del territorio, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica per far luce sugli scarichi abusivi e risalire alle aziende responsabilit dell'accaduto.

"Ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica in merito agli scarichi nel fiume che, dopo poche ore dal riavvio e dall’inizio della Fase 2 con la ripresa di alcune attività, si è ripresentato di nuovo devastato. Sono stati avviati i controlli dei carabinieri, del Noe, della Guardia Costiera. Sono stati prelevati dei campioni ed attendiamo vengano depositati i risultati. Intanto, continuano le verifiche anche con l’ausilio di elicotteri e riprese aeree. Non ci fermiamo". Scrive il primo cittadino di Sarno che in questi giorni si è battuto anche per la chiurusa di un'azienza di rifiuti.