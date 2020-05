Pellezzano, al Comune consegnata la prima auto elettrica La soddisfazione del sindaco Francesco Morra

Ne pomeriggio di ieri presso la sede del Comune di Pellezzano, la ditta “Selettra Spa”, ha consegnato al sindaco, Francesco Morra, la prima auto elettrica, che verrà utilizzata all’interno del Cimitero Comunale per servizi di varia natura. Presenti per l’occasione il parroco don Luigi Savino che benedirà la nuova auto, i volontari della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” e la Polizia Municipale.

“Ringrazio la società “Selettra Spa”per la concessione di una prima auto elettrica in dotazione al nostro Ente, nell’ambito di una progettazione ad ampio raggio che vede il nostro territorio avvalersi di mezzi e strumenti in grado di ridurre l’inquinamento ambientale e rendere la nostra cittadina sempre più smart e a misura d’uomo. Prossimamente, verranno consegnate altre due vetture elettriche, che a differenza di questa prima auto il cui utilizzo è limitato nell’ambito dei servizi cimiteriali, serviranno anche per il monitoraggio del territorio a 360 gradi. Tutto questo per sensibilizzare sempre più i nostri cittadini all’utilizzo di mezzi che sfruttano energie alternative e rinnovabili nel rispetto dell’ambiente e favorire così la tutela della salute pubblica”. Ha dichiarato il sindaco Morra.

Nella circostanza verranno indicati anche i punti dove le auto elettriche potranno essere ricaricate, in quanto necessitano di apposite colonnine di ricarica per le batterie che hanno in dotazione.

“Selettra Spa” è la ditta aggiudicataria del Project Financing inerente alla “progettazione ampliamento, efficientamento e gestione impianti con la predisposizione ai servizi smart city – manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica, valorizzazione monumenti e palazzi storici, implementazioneimpianti e servizi, realizzazione dei relativi investimenti” relativi alla pubblica illuminazione del Comune di Pellezzano.