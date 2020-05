Ospedale Nocera: donna incinta contagiata, chiude ginecologia Sanificazioni nel reparto, tamponi al personale sanitario

Una donna incinta di circa 30 anni straniera, residente ad Angri, è risultata positiva al covid 19 durante un controllo all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. La giovane, alla quarantesima settimana di gestazione, visitata dai medici del reparto di ginecologia presentava tutti i sintomi da contagio da coronavirus così i camici bianchi hanno proceduto con il tampone che ha poi dato esito positivo. In via precauzionale la 30enne è stata prima posta in isolamento nel reparto multidisciplinare allestito nell’ex malattie infettive e poi trasferita al Policlinico di Napoli. All’ospedale di Nocera Inferiore sono stati sospesi gli accessi e i ricoveri nel reparto di ginecologia, che è stato sanificato. Tutto il personale del reparto è stato sottoposto a tampone.