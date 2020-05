Folla al funerale, decine di multe dei carabinieri: è polemica Ad Acerno tensione altissima per la linea dura dei militari durante una celebrazione funebre

A distanza di qualche giorno scoppia la polemica per il funerale di un uomo di 58 anni di Acerno. Nel mirino dei carabinieri della locale stazione il corteo che dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli si è diretto verso il cimitero. Decine le multe elevate per violazioni delle norme anti-contagio: sarebbero 32 le sanzioni comminate ad altrettanti cittadini.

La vicenda ha scatenato una polemica asprissima in paese tra i carabinieri e parte della cittadinanza anche a suon di post sui social, tanto che è dovuto intervenire il sindaco per provare a riportare la calma. Oltre alle multe, sarebbe scattata anche la segnalazione all'Azienda sanitaria per la quarantena.