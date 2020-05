Agropoli e fase 2: il sindaco in tour tra i commercianti Un incontro per chiarire tutti i dubbi e le perplessità della ripresa

"Da poco ho terminato il tour tra gli esercenti del centro cittadino. Abbiamo parlato di idee e proposte concrete per provare a rilanciare il commercio, in vista dell'imminente estate e in considerazione delle prescrizioni legate all'emergenza Covid-19. Non è una sfida semplice, lo so bene, ma provarci non costa nulla. Un abbraccio a tutti loro per l'accoglienza che mi hanno riservato". Queste le parole del primo cittadino di Agropoli Adamo Coppola.

Camicia, mascherina sempre in viso e scarpe comode: è iniziato così il tour del sindaco di Agropoli nel pomeriggio di ieri tra i commercianti del luogo. Perplessità e dubbi sulla ripaertura, specialmente sulle nuove regole che i ristoranti dovranno seguire da giovedì 21 maggio. Il sindaco ha ascoltato tutti i commercianti, anche in vista della stagione estiva.