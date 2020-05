Degrado e sporcizia a Montecorvino: "Incivili e cafoni" Rifiuti abbandonati nelle piazze. Polizia a lavoro per individuare i responsabili

Bottiglie di birra, cartoni per pizza e rifiuti di vario genere abbandonati lungo le strade e le piazze principali di Montecorvino Rovello. Il sindaco e il vicesindaco questa mattina sono scesi in strada per esprimere indignazione per gli atti di inciviltà consumatisi nel centro cittadino nelle scorse ore.

"Nonostante gli appelli rispetto alla necessità di rispettare le regole, qualche "cafone" sì è divertito a gettare rifiuti nelle aree verdi o a lasciare le bottiglie di vetro sui muretti invece che negli appositi contenitori. Un atteggiamento vergognoso che non tiene conto del grande impegno della maggior parte dei cittadini di Montecorvino Rovella nel conferire in maniera regolare i rifiuti". Si legge in una nota dell'amministrazione.

Duro il commento del sindaco, Martino D'Onofrio: "I grandi sforzi fatti non verranno vanificati da qualche incivile. Siamo già al lavoro con la polizia municipale per individuare, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, coloro che hanno abbandonato l'immondizia nei vari punti del centro cittadino".

"Nonostante il grave momento che abbiamo vissuto e che ancora stiamo vivendo - aggiunge il vicesindaco, Corrado Volpicelli - le abitudini degli incivili e maleducati non cambiano. Non è neanche iniziata la fase 2 che ci risvegliano di domenica mattina in questo modo. La maleducazione è una scelta quindi scegliamo di non esserlo per il bene della nostra comunità. La nostra attività non si ferma qui, anzi procede con maggiore forza e vigore sia sul fronte dei controlli, sia su quello della sensibilizzazione. La battaglia della civiltà la si vince solo se si combatte tutti dalla stessa parte".