Bottiglie in fila sulle scalinate di Sant'Antonio: "Indecente" Il sindaco ha allertato carabinieri e polizia, saranno intensificati i controlli

Bottiglie di vetro e di plastica poste tutte in fila sulle scalinate di Sant'Antonio a Nocera Inferiore. Una scena che non è passata inosservata al sindaco Manlio Torquato che ha anche allertato le forze dell'ordine per cercare di risalire ai responsabili e prevenire azioni simili.

Il sindaco chiede più controlli di polizia e carabinieri in città per contrastare "gli incivili". "Abbiamo chiesto stamane stesso alle Forze dell'Ordine di svolgere controlli a sorpresa e mirati in orario tardo serale in alcune zone della città, lasciate all'incuria e al raggruppamento scriteriato di chi beve e deturpa i nostri luoghi abbandonando bottiglie e sporcizia. Le immagini delle scalinate di Sant'Antonio sono emblematiche. Una indecenza".

Parole dure del sindaco,contro i responsabili: "Non mi sarei aspettato cambiamenti improvvisi nella mentalità (pessima) di chi finito o quasi il lockdown è tornato a dare il peggio di sé Ma mi aspetto che chi è preposto a controllare lo faccia.

Con azioni mirate e radicali. Fino alla denunzia e se possibile al fermo di polizia. Non è solo un problema di covid, di ordinanze e di prevenzione (violate). Ma di sicurezza e civiltà. Senza l'aiuto e l'intervento delle Forze dell'ordine nessuna amministrazione potrà risolvere questa schifezza".