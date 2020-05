A Baronissi l'Imu slitta di 15 giorni Approvato all'unanimità dalla Commissione Statuto

La Commissione Statuto e regolamenti presieduta da Antonio Rocco ha approvato all’unanimità l’emendamento proposto dalla consigliera comunale Angela De Divitiis che prevede lo slittamento al 30 giugno del pagamento dell’Imu, senza interessi e senza sanzioni.

Lo prevede il decreto Rilancio Italia. Il nuovo termine per il pagamento dell’acconto Imu è dunque fissato al 30 giugno 2020. “Al fine di agevolare i contribuenti nel pagamento delle scadenze – spiega la consigliera De Divitiis – abbiamo previsto in Commissione il rinvio del termine di quindici giorni per il pagamento Imu che consentirà una boccata di ossigeno per tante famiglie”.

“Si tratta di un’ulteriore misura messa in atto dal Comune a sostegno dei cittadini – ricorda l’assessore al bilancio Anna Petta - per fronteggiare la difficile situazione economica derivante dalle misure di contenimento del Covid-19. Lo slittamento dell’IMU è un segnale che va nella direzione del sostegno alle famiglie”.