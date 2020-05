Baronissi, Luca Galdi: "Creare il fondo emergenza Covid" L'iniziativa sarà proposta domani sera in consiglio comunale

"Come preannunciato già in conferenza dei capigruppo, domani sera in Consiglio comunale proporremo come consiglieri di opposizione la costituzione di un fondo unico destinato all’emergenza Covid".

A dirlo è il consigliere comunale di Bronissi LucaGaldi che ha spiegato la nuova iniziativa che sarà proposta domani in consiglio comunale: "Si tratta di un apposito capitolo di bilancio da circa 300mila euro che verrebbero ricavati dai ratei di mutuo che il Comune non pagherà per il 2020 come previsto dal decreto Cura Italia.

In tal modo l’Amministrazione avrà a disposizione un fondo da usare per gestire le emergenze familiari, sociali, della scuola, delle attività produttive e di quanti sono stati colpiti dalla crisi economica provocata dal Coronavirus. Valuteremo, inoltre, tramite i servizi sociali del Comune, il fabbisogno delle famiglie per assicurare a tutti i ragazzi il diritto allo studio, che sia in presenza o a distanza - conclude il leader dell'opposizione - che potrà essere garantito anche attraverso questo capitolo di bilancio".