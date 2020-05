Vietri sul mare, cambiano le deleghe in maggioranza Il sindaco De Simone: "Rimodulazione per rafforzare la squadra di governo al comune"

Distribuite le nuove deleghe ad assessori e consiglieri comunali di Vietri sul Mare. Dopo l’azzeramento delle deleghe disposto nei giorni scorsi, il sindaco Giovanni De Simone ha provveduto a ricomporre la squadra di governo. "Una messa a punto - spiega il sindaco Giovanni De Simone - per dare più forza alla maggioranza e all’esecutivo da me guidato. Ora con più slancio, più coesione e più determinazione affronteremo le prossime sfide, a partire dalla ripartenza delle attività economiche post emergenza sanitaria, e con essa lo sviluppo e la ripresa delle attività turistiche. E’ stata una semplice rimodulazione - prosegue - che ci permetterà di proseguire spediti anche rispetto alle tante iniziative e opere che sono in programma, da qui ai prossimi mesi, per Vietri sul Mare".

Per la fascia tricolore "il nostro impegno non si è mai fermato un attimo, cercando di affrontare la prima fase dell’emergenza con grinta e con massima attenzione. Siamo tra le amministrazioni comunali che hanno adottato numerose misure che ci hanno permesso di contenere, quanto possibile, l’avanza del virus. Oggi Vietri sul Mare è un posto sicuro e per preservarlo abbiamo già predisposto ulteriori misure anche per la fase 2 e per le successive fasi. Non abbasseremo mai la guardia, proteggendo Vietri sul Mare ma anche la sua economia, la sua ceramica e il suo turismo. Abbiamo un grossa sfida che abbiamo già accettato e che vogliamo vincerla a tutti i costi", le parole del primo cittadino della Costiera Amalfitana.

Questa la nuova "geografia" della compagine di governo per gli asssessori:

Angela Infante, vicesindaco - Urbanistica

Marcello Civale - Lavori pubblici

Antonello Capozzolo - Turismo, spettacolo e Cultura

Annalaura Raimondi - Polizia Locale



Per quanto riguarda i consiglieri comunali, invece, Vincenzo Alfano si occuperà di servizi sociali mentre l'istruzione è stata affidata a Stefania Fiorillo . A Salvatore Pellegrino la delega all'ambiente, mentre Daniele Benincasa (presidente del consiglio comunale) si occuperà di ceramica e attività produttive.