Vietri, 250mila euro per finanziare nuove opere pubbliche Il programma degli interventi di riqualificazione sostenuto dall'amministrazione comunale

Programma di interventi di riqualificazione del territorio di Vietri sul Mare. La giunta comunale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, Marcello Civale, ha disposto un finanziamento, tramite Cassa depositi e prestiti, di 205mila euro, per avviare il secondo lotto che prevede diversi interventi di riqualificazione sul territorio vietrese e ulteriore finanziamento da 185mila euro il terzo lotto.

"Oltre all’emergenza sanitaria ed economica che seguiamo con attenzione - spiega il sindaco Giovanni De Simone - rimettiamo in moto anche interventi di manutenzione, riqualificazione e di opere pubbliche. Anche questo è un valido segnale per la ripresa di un territorio ed è anche ciò che abbiamo programmato fin dal nostro insediamento. La somma prevista sarà necessaria per avviare un piano di restyling, per una Vietri sempre più bella, curata ed accogliente. E’ il miglior segno che questa amministrazione possa dare anche per sancire una ripartenza in questo particolare momento storico".

Soddisfatto abnche l'assessore Marcello Civale: "Si tratta di un importante programma di opere e manutenzione che mettiamo in campo per l’intero territorio di Vietri sul Mare. Naturalmente saranno interessate anche le frazioni. Un piano che renderà più gradevoli e accoglienti alcune zone del nostro comune".

Per il vicesindaco con delega all'urbanistica Angela Infante "abbiamo riattivato alcuni progetti, e con l’accensione dei finanziamenti riusciamo a portarli avanti e completarli. Inoltre sono previsti vari interventi di piccola manutenzione".