Eboli: riaprono i mercati, l'ordinanza Rimangono gli obblighi di sicurezza imposti dalla normativa anti Covid

Con ordinanza sindacale è stata disposta la riapertura dei mercati a Eboli: quello quotidiano alimentare dei produttori agricoli; quello settimanale del sabato in Piazza XXV Aprile, per i prodotti alimentari e di produzione agricola, con esclusione degli spuntisti per i prodotti alimentari;

Da sabato 23 maggio il mercatino non giornaliero in Rione della Pace riservato ad abbigliamento, intimo e prodotti del Mercato Contadino a Km 0; Da sabato 30 maggio il mercato settimanale del sabato per il settore non alimentare (abbigliamento e calzature) a Rione della Pace, con esclusione degli spuntisti. Orari di apertura e chiusura e regolamentazione degli accessi, secondo i protocolli emessi con ordinanza dalla Regione Campania, sono controllati dalla Polizia Municipale, anche con l’ausilio del nucleo comunale di Protezione Civile e degli Ispettori Ambientali.

Restano le disposizioni anti Covid: ai banchi non potranno sostare più di due persone e non si potrà toccare con le mani la marce, che potrà essere trattata solo dal commerciante che sia munito di guanti e mascherina. Rimane l’obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro tra quanti si avvicineranno ai banchi per gli acquisti.