Covid-19: anziana guarita, tampone di nuovo positivo Si tratta di un'ospite della casa di cura Juventus

E' risultata di nuovo positiva al Covid-19 un’anziana di Auletta, ospite della casa di cura “Istituto Juventus” di Sala Consilina. In seguito all' esito negativo del doppio tampone di qualche giorno fa, l'ultimo effettuato presso l'ospedale “Luigi Curto” di Polla, ha dato esito positivo. La donna si trova ora in isolamento.