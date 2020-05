Aeroporto Costa d'Amalfi: incontro tra sindaci e Provincia Il punto sulle opere infrastrutturale e viabilità per l'accesso all'area

Si svolgerà questa mattina, alle 9.30, un incontro tra sindaci e il Presidente della Provincia di Salerno per il futuro della viabilità intorno all'aeroporto Costa d'Amalfi. Il sindaco di Bellizzi, di Pontecagnano Faiano e di Montecorvino Pugliano, incontreranno Michele Strianese per fare il punto sulle opere infrastrutturali e della viabilità per l'accesso all'aeroporto di Salerno.

"Bellizzi come sempre farà la sua parte per garantire l'avvio dell'importante opera che riguarda l'intero sviluppo della Provincia. Anche la costituzione di parte al ricorso davanti al Consiglio di Stato". Dichiara il primo cittadino Mimmo Volpe.