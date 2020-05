Unisa celebra il 2 giugno con una maratona di scrittura online L'iniziativa per rendere omaggio alla conquista del diritto di voto per le donne

Per celebrare il 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, e onorare il suffragio universale, l'Università degli studi di Salerno promuove un'iniziativa per rendere omaggio alla conquista del diritto di voto per le donne: "WikiGap Suffragette", che si terrà on line mercoledì 3 giugno dalle 9.30 alle 12.30.

L'evento è organizzato dal Centro Bibliotecario di Ateneo dell'Università degli Studi di Salerno, con il patrocinio dell’Ambasciata di Svezia in Italia e la partnership del Dipartimento di Informatica e dell'Osservatorio interdipartimentale per gli Studi di Genere e le Pari Opportunità di UniSa e delle associazioni Mind the Gaps, Wikimedia Italia e Wikimedia Svezia

Dopo i saluti e un video a tema realizzato con la partecipazione delle donne dell'Università di Salerno, ci sarà la maratona "Liberiamo la memoria delle donne che ci hanno rese libere!”.

I partecipanti potranno rileggere i testi che raccontano l'impegno femminile in Wikisource, arricchire di fonti e contenuti le relative voci in Wikipedia, inserire le immagini e i testi in Commons e le loro parole in Wikiquote.

Per partecipare, è sufficiente prenotare via eventbrite, registrare un account su Wikipedia e seguire le indicazioni riportate sulla pagina di progetto.