Baronissi, Galdi: "Riaprire al pubblico gli uffici comunali" La richiesta del consigliere d'opposizione Luca Galdi

«È alquanto paradossale che, nonostante abbiano riaperto uffici e attività commerciali, il Comune continua a essere chiuso al pubblico. Invitiamo il sindaco di Baronissi e la sua Amministrazione ad adottare un provvedimento di riapertura al pubblico degli uffici comunali, naturalmente in maniera contingentata e previo appuntamento, in modo da rispettare le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri". Lo afferma il consigliere comunale di Baronissi e leader dell'opposizione Luca Galdi.

È necessario far ripartire la macchina comunale per offrire servizi all’utenza che può avere particolari esigenze di dialogare con il funzionario pubblico per gestire determinate attività. È vero - conclude Galdi - che siamo ancora in una fase di emergenza ma riteniamo che, come sono ripartite altre attività, con l’applicazione di un protocollo può tranquillamente farlo anche l’Ente».