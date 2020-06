Baronissi,Valiante:"No a ridimensionamento della scuola media" La giunta comunale aveva già deliberato forte contrarietà alla riduzione delle classi

L’amministrazione comunale di Baronissi dice “no” al ridimensionamento delle classi “prime” di scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Autonomia 82. La Giunta comunale, nella seduta del 20 maggio scorso, aveva già deliberato forte contrarietà al ridimensionamento delle classi per l’anno scolastico 2020/2021 facendo voti all’Ufficio Scolastico regionale per la Campania affinché venisse rivista e rimeditata la penalizzante previsione.

Questa mattina, il sindaco Gianfranco Valiante ha scritto alla Dirigente regionale, Luisa Franzese, chiedendo un intervento in vista del prossimo anno scolastico: “La preside dell’Istituto Comprensivo Autonomia 82 – spiega il sindaco Gian­franco Valiante - ci ha comunicato nei giorni scorsi la penalizzante decisione, per l’anno scolastico 2020/2021, di ridurre da nove a otto le classi prime, ciò senza tenere nel giusto conto del numero complessivo degli alunni e anche della numerosa presenza di bambini disabili. E’ un ridimensionamento che creerebbe, oltre che un non auspicabile sovraffollamento – peraltro contrario all’emergenza coronavirus - nelle classi prime, il concreto rischio di un “esodo” verso altri istituti scolastici fuori città”.

“Per l’anno 2020-2021 – spiega la consigliera delegata alla scuola Luisa Genovese - risultano iscritti alla classe “prima” di scuola media 174 alunni di cui 6 diversamente abili. Anziché nove classi prime, ne sono state assegnate otto. Una scelta che onestamente non comprendiamo in vista di una riapertura delle attività didattiche con il distanziamento sociale che sarà stabilito dalle future Linee –Guida”.