Baronissi, l'opposizione: "Frazioni dimenticate" Luca Galdi: "restare attenzione alla vita delle frazioni abbandonate da questa amministrazione"

«Continua la propaganda da parte di Valiante e della sua Amministrazione che hanno completamente abbandonato le frazioni di Baronissi. Ad Antessano, a un anno dall’apertura del cantiere per l’allargamento di via Villari, i cittadini devono fare i conti con una situazione di abbandono e degrado in cui versa il cantiere». A denunciarlo sono i consiglieri comunali di opposizione del Comune di Baronissi.

«Stiamo parlando di un piccolo intervento che permetterà di mettere in sicurezza la strada e di risolvere il problema dei parcheggi ma che sarebbe dovuto terminare in 90 giorni. A un anno dall’avvio dei lavori, invece, la situazione è ancora in alto mare».

«Ben vengano le opere importanti che cambieranno lo sviluppo del territorio - tuona il leader dell’opposizione Luca Galdi - ma è altrettanto importante prestare attenzione alle piccole opere e alla vita delle frazioni che, ormai, sono state completamente abbandonate da questa Amministrazione, brava più a gettare fumo negli occhi che a garantire la vivibilità della nostra città».