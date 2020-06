De Luca al porto di Castellabate: "Abbiamo fatto un miracolo" Prima inaugurazione post Covid del governatore in Cilento

"Abbiamo cominciato nel Cilento con tre contagi tutti provenienti dalla Lombardia, abbiamo fatto un miracolo grazie alla collaborazione del personale sanitario e dei cittadini campani e oggi abbiamo il tasso più basso d'Italia di deceduti e contagiati dal coronavirus in relazione alla popolazione residente. Siamo la regione che ha retto meglio di tutte le regioni d'Italia". Così il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato da Castellabate, dove si è recato per inaugurare la struttura portuale di San Marco.

La prima inaugurazione post Covid per il governatore De Luca che in mattinata ha fatto visita anche al nuovo ospedale di Agropoli in compagnia di sanitari e sindaci del territorio. Dal porto di San Marco il Presidente ha parlato dell'emergenza coronavirus e anche dell'attuale situazione politica e della possibilità di voto a settembre.

"Ho dovuto fare il pazzo per far arrivare le mascherine e i ventilatori visto che il Governo non ce le mandava. Ci presentiamo a testa alta perché bastava pensare che se Codogno si fosse trovato in Campania invece che in lombardia ci avrebbero tappato la bocca per altri 30 anni", ha dichiarato, parlando anche dei posti di terapia intensiva, "Avevamo solo 20 posti liberi e io programmavo sui 5mila contagi. Adesso aprono addirittura la polemica sul fatto che non ci sono i malati e adesso li andiamo a prendere in Cina. Ma si può essere così imbecilli?".