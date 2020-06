Tagli alla rete di emergenza, Valiante chiede ritiro bando 118 Eliminate due autoambulanze a Baronissi

Razionalizzazione delle spese e taglio di due autoambulanze che attualmente operano nelle postazioni del 118 a Baronissi. Il sindaco Gianfranco Valiante chiede il ritiro del bando di gara dell'Asl per il rinnovo del servizio di emergenza urgenza 118.

Drasticamente ridotto il trasporto con ambulanze e auto mediche a Baronissi e nell’intera Valle dell’Irno. "Una scelta assurda e irresponsabile - scrive il sindaco - non è tollerabile mettere a rischio la vita dei cittadini sopprimendo le ambulanze con medico a bordo per risparmiare sui costi. È contrario a ogni norma e al dettato costituzionale: così conteremo i morti". Il sindaco chiede l'immediato ritiro e la revisione del bando.

"Baronissi è una città di oltre 17mila abitanti e ospita il Campus universitario di medicina - spiega Valiante - non è possibile tagliare le autoambulanze da tre a una, e dove si rischia di provocare morti in attesa dei soccorsi. Non è tollerabile che si prenda sottogamba la salute dei cittadini, specie in circostanze di emergenza. Richiediamo ufficialmente all'Asl il ripristino delle tre autoambulanze sul territorio per non relegare la città al triste destino che lega la vita di una persona all’attesa di un’ambulanza che potrebbe non arrivare per tempo”.