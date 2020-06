Misure di sostegno per le attività e rilancio dell'economia A Bracigliano sono stati approvati gli aiuti per sostenere le attività dopo l'emergenza sanitaria

Al via le misure di sostegno ai pubblici esercizi di somministrazione e bevande ed alle attività artigianali del Comune di Bracigliano a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19. Con apposita delibera di giunta, la numero 58 del 26 maggio scorso, l'Esecutivo guidato dal Sindaco Antonio Rescigno ha approvato una serie di aiuti da fornire alle attività commerciali per favorire il rilancio dell'economia locale ed evitare che all'emergenza sanitaria potesse aggiungersi anche un'emergenza di natura sociale.

Per questo motivo, sempre nel rispetto delle misure sul contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica e in riferimento all'ordinanza della Regione Campania numero 48 del 17 maggio 2020, che ha emanato ulteriori disposizioni in tema di attività produttive, commerciali e di servizi, impartendo le misure necessarie per il riavvio delle stesse, il Comune ha deliberato una serie di autorizzazioni per le attività artigianali alimentari (pasticcerie, gastronomie, gelaterie, pizzerie al taglio ecc.).

Fino al prossimo 31 ottobre secondo la delibera di Giunta emanata dall’Esecutivo, le attività artigianali alimentari potranno utilizzare gratuitamente il suolo pubblico per una superficie massima pari al 100% di quella dell'attività e comunque non superiore a 100 metri quadri nei limiti delle dimensioni dell'area indicata. Inoltre le stesse attività, fino alla stessa data del 31 ottobre prossimo, potranno utilizzare il suolo privato per una superficie corrispondente ai metri quadri necessari per poter garantire la capienza originaria dell'attività. In entrambe le ipotesi dovranno essere utilizzate esclusivamente arredi di base quali tavoli, sedie e panche, fioriere per delimitazione dello spazio, elementi di ombreggiatura quali ombrelloni o elementi similari.

"Anche se bisogna tenere alta l'asticella dell'attenzione - ha dichiarato il Sindaco Rescigno - sembra che il nostro Paese, e in particolare la Regione Campania che ha gestito al meglio questa emergenza sanitaria, abbiano ormai superato la fase acuta della pandemia. Per questo motivo, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della salute pubblica e del distanziamento sociale, stiamo cercando di far ripartire l'economia del nostro territorio, che ha subito, al pari degli altri, gravi perdite. Ma ora è giunto il tempo di ripartire, ancora più forti e uniti di prima. E noi, come Amministrazione Comunale, abbiamo il dovere di offrire gli strumenti adeguati per questa ripresa".

Per la presentazione dell'istanza, vista la straordinarietà della deliberazione, sarà adottata una procedura semplificata che prevede la presentazione di una comunicazione per procedere all'occupazione del suolo, con i necessari riferimenti dell'attività (si allega con la presente il modello) con trasmissione degli elaborati tecnici a firma di tecnico abilitato. Per ulteriori informazioni recarsi presso gli appositi uffici comunali negli orari di apertura al pubblico.