Tutto pronto per l'inaugurazione di tre case dell'acqua Chiola:"Montevorvino Pugliano sempre più plastic free"

Con delibera numero 72, dello scorso 13 settembre, la giunta comunale guidata dal Sindaco Alessandro Chiola, ha dato il via libera al progetto per la realizzazione di tre nuove case dell’acqua. I nuovi impianti sono stati installati a Pugliano capoluogo, in via Diaz, nella frazione di San Tecla in Corso Tommaso Lamberti e presso la frazione di San Vito. Quest’ultimo impianto sarà operativo dal prossimo mese di settembre. A questi distributori si aggiungono quelli già installati in località Pagliarone, nei pressi del Decathlon e in piazzale Ronci di fronte la sede distaccata degli uffici comunali alla frazione di Bivio Pratole. Gli erogatori a disposizione dei cittadini dispensano acqua di ottima qualità refrigerata, sia naturale che gassata e leggermente frizzante al costo di 0,05 centesimi al litro. L’inaugurazione dei nuovi impianti si terrà mercoledì 10 giugno alle ore 18, a Pugliano capoluogo.

«Ecologia, amore per il territorio, lotta allo spreco, queste sono le parole che da sempre accompagnano quest'amministrazione. Questo progetto si sviluppa con l'intento di potenziare e valorizzare l'utilizzo dell'acqua di rete e consentire alle famiglie di risparmiare sull’acquisto di acqua in bottiglia» - afferma il consigliere Carmine Aversa.

«I nuovi punti in cui approvvigionarsi di un bene di prima necessità, rispettando l'ambiente, limitando al massimo il consumo di bottiglie di plastica, senza contare il risparmio in termini economici» sottolinea l’Assessore all’Ambiente, Marianna Ciliberti.

«È compito dell'Amministrazione comunale – commenta il Primo Cittadino, Alessandro Chiola - predisporre tutte le attività volte ad uno sviluppo sostenibile e che tale iniziativa oltre ad avere un chiaro ed evidente risvolto positivo in termini di rispetto dell'ambiente, è un'occasione emblematica per smuovere le coscienze verso un senso di responsabilità nei confronti di un bene che tutti condividiamo».

Il lavori di installazione sono stati eseguiti dalla ditta Br Group Srls.