Baronissi: spazi e aree verdi per ospitare campus estivi L'iniziativa messa in campo dall'amministrazione dedicata ai più giovani

Il Comune di Baronissi mette a disposizione gratuitamente spazi verdi e aree pubbliche della città per accogliere campi scuola e centri estivi. E’ stata pubblicata la manifestazione di interesse per la concessione in uso temporaneo e gratuito, a ludoteche, centri infanzia, asili nido, palestre e associazioni sportive, di aree a verde e spazi all’aperto per attività di campus estivi destinati ai bambini ragazzi e attività per adulti.

“Occorre consentire la ripresa di attività educative e all'aria aperta – spiega il sindaco Gianfranco Valiante - i giovani sono stati tra i più penalizzati dal lockdown e devono riprendere, seppur con tutte le attenzioni del caso, le attività ludiche e motorie. Diamo la possibilità di affidare spazi pubblici alle ludoteche, alle scuole e alle associazioni del territorio, attrezzati adeguatamente per garantire distanziamento sociale”.

“Dopo la fase di isolamento forzato, con questo progetto rimettiamo al centro degli impegni i diritti dei bambini e dei ragazzi a dedicarsi al gioco e alle attività ricreative – sottolinea il vicesindaco Anna Petta - L’amministrazione si propone con un ruolo di coordinamento e di facilitazione per sostenere i gestori e accompagnarli in una fase di apertura dei servizi e contesti ludico ricreativi per bambini e ragazzi”. L’Amministrazione comunale concederà in uso temporaneo a titolo gratuito, per il periodo 15 giugno 2020 – 15 ottobre 2020, le aree a verde disponibili nel territorio comunale. Gli interessati dovranno inviare apposita richiesta all’ufficio protocollo o a mezzo pec all’indirizzo prot.comune.baronissi.sa@pec.it (allegando modulo presente sul sito www.comune.baronissi.sa.it) con la richiesta dell’area individuata e la descrizione del progetto.

Le domande pervenute saranno valutate “a sportello” secondo l’ordine di presentazione, da un’apposita commissione