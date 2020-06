Aperto tutti i giorni l'ufficio postale di Santa Cecilia Da domani saranno ripristinati tutti i servizi per i cittadini

Una buona notizia per gli oltre diecimila utenti delle periferie ebolitane. Da domani l'ufficio postale di Santa Cecilia resterà aperto tutte le mattine dal lunedì al sabato. In queste settimane i tanti utenti, soprattutto persone anziane, avevano trovato difficoltà nel recarsi agli uffici postali, in quanto facilmente si creavano assembramenti e diventava difficile mantenere la distanza di sicurezza.

A spiegare le novità è il delegato alla sicurezza del comune di Eboli, Giuseppe La Brocca: "Devo sottolineare che prima gli uffici postali a Santa Cecilia erano aperti, lunedì, mercoledi e venerdi dalle 8.30 alle 13.30 (Sabato 8.30-12.35) . A partire da domani invece saranno a disposizione dei cittadini, tutte le mattine dal lunedì al sabato". Il consigliere La Brocca ha poi sottolineato:"sollecitato da me e dai residenti, il sindaco di Eboli Massimo Cariello, in queste settimane ha scritto al direttore delle poste, la dottoressa Marcella Ricci, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile e ci ha comunicato che da domani 9 giugno, ripredenderanno l'orario normale. Ringrazio il sindaco Massimo Cariello e la direttrice delle poste Marcella Ricci, per aver accolto le esigenze del tettitorio".

Infine un messaggio all'utenza:"devo fare un plauso all'Associazione Nazionale Polizia di Stato del presidente Rocco Magliano ed i suoi volontari che hanno fatto rispettare e continueranno anche domani, a far mantenere le distanze ed indossare i dispositivi di sicurezza, mascherine e guanti. Agli utenti lancio l'invito a collaborare e recarsi alle poste nell'arco della settimana e non più nei tre giorni come prima, per evitare disagi ed assembramenti"