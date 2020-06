Eboli, Cariello: "Tolleranza zero contro i delinquenti" Il commento del primo cittadino in merito all'aggressione della scorsa notte

L’ultimo episodio di delinquenza della notte scorsa, con un accoltellamento in via Vittorio Veneto, rilancia l’urgente necessità che si potenzino gli organici della forze dell’ordine. "Siamo vicini agli uomini in divisa che sul nostro territorio ogni giorno sono chiamati ad uno sforzo notevole per arginare manifestazioni di inciviltà e delinquenza - scrive il primo cittadino di Eboli, Massimo Cariello - ma appare sempre più chiaro che occorrono nuove risorse affinché sia attuato un controllo ancora più capillare, per la serenità di tutti i cittadini.

Lancio ancora una volta un appello alle istituzioni, a cominciare dal Prefetto di Salerno, sensibile ai temi della sicurezza dei cittadini, affinché convochi al più presto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, perché sul nostro territorio è indispensabile rinforzare gli organici delle forze dell’ordine. Quanto accaduto qualche giorno fa in piazza Pezzullo, e ieri sera in via Veneto, sempre con il favore dell’ora tarda, è inaccettabile per una comunità civile e tranquilla come quella ebolitana. Le forze dell’ordine, pur nella difficoltà di organici ridotti, si sono fatte trovare come sempre pronte e stanno già braccando i responsabili di entrambi gli episodi, ma gli ebolitani chiedono più certezze e tranquillità; questi pochi elementi, la cui presenza però preoccupa molto cittadini e famiglie, vanno individuati e perseguiti, perché ogni atto criminale finisce per minare l’integrità del tessuto sociale. Sono elementi pericolosi per l’integrità - sottollinea il primo cittadino - e per la serenità dei cittadini, senza alcun rispetto, contro di loro occorre tolleranza zero, ci sono leggi e possibilità di allontanarli dalla comunità che mettono in pericolo.

Chi non ha rispetto degli altri, della serenità dei cittadini e del prossimo deve essere reso inoffensivo, la città e le forze dell’ordine devono tutti insieme combattere questi delinquenti e praticare ogni strada affinché rimangano confinati o ristretti lontano dalla nostra comunità. Abbiamo bisogno di un controllo capillare del territorio, possibile solo attraverso l’impiego di forze dell’ordine che abbiano organici sufficienti ad affrontare e debellare fenomeni di inciviltà e delinquenza come quelli registrati negli ultimi giorni.

Sono queste le considerazioni che mi hanno portato ad investire della questione direttamente il Prefetto di Salerno - annuncia Cariello - perché Eboli merita ed attende risposte chiare in termini di sicurezza e controllo del territorio, così come le forze dell’ordine già presenti ed impegnate ogni giorno necessitano di organici rinforzati e pronti a contrastare ogni comportamento delinquenziale".