Ricostruire la scuola di Sava, Uniamoci: "Nessuna risposta" 400 le firme raccolte dall’associazione di Baronissi

"L’associazione politico-culturale Uniamoci, interpretando il sentimento della comunità di Baronissi, nello scorso mese di febbraio ha protocollato oltre 400 firme di cittadini che condividevano la proposta di contrarre un mutuoaffinché il Comune potesse ricostruire subito la scuola di Sava. Proposta bocciata da quest’Amministrazione comunale". Questo il messaggio dell'associazione che in questi giorni si sta battendo per dare nuova vita alla scuola di Sava. Si sperava in un intervento da parte della Regione Campania, dopo la visita in città del governatore De Luca.

"Speravamo che il ritorno nella nostra città del governatore della Campania, Vincenzo De Lucasarebbe stata anche l’occasione per annunciare l'avvenuto finanziamento del progetto com'era stato promesso in campagna elettorale", si legge in una nota dell'associazione, "invece con rammarico abbiamo appreso dal decreto dirigenziale regionale n. 338 del 21/04/2020 che il progetto di ricostruzione della scuola di Sava anche stavolta non risulta tra quelli finanziati nel piano triennale di edilizia scolastica regionale 2018/2020.E questa, purtroppo, è l'unica risposta ricevuta. Ai cittadini il giudizio".