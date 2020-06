Baronissi, battaglia al Tar per salvare la rete del 118 «Bando inaccettabile che se portato avanti colpirebbe in modo gravissimo il nostro territorio»

La giunta comunale di Baronissi ricorre al Tar contro il bando di gara per l’affidamento in convenzione del servizio trasporto sanitario di emergenza-urgenza 118 dell’Asl Salerno. L’azienda sanitaria ha deciso di procedere all’indizione di procedura comparativa per l’affidamento in convenzione del servizio 118 riservato alle organizzazioni di volontariato e alla Croce Rossa Italiana, suddiviso in lotti. ? «Un bando che penalizza fortemente il territorio di Baronissi e dell’intera Valle dell’Irno - spiega il sindaco Gianfranco Valiante - con una drastica riduzione del trasporto con ambulanze e auto medica ponendosi in palese contrasto con il Piano Sanitario Regionale. Abbiamo ritenuto opportuno, a tutela della salute dei cittadini del territorio, proporre ricorso al TAR ?conferendo incarico legale al nostro avvocato amministrativista per la difesa dell’ente nei giudizi amministrativi di ogni ordine e grado. Faremo di tutto per difendere questo servizio che ha un ruolo strategico nel sistema sanitario nel territorio».

«Diciamo no allo smantellamento della rete del 118 in provincia di Salerno - sottolinea il consigliere delegato alla sanità Antonio Rocco - è un bando inaccettabile che se portato avanti colpirebbe in modo gravissimo il nostro territorio. E’ un servizio che funziona e non capiamo perché debba essere ridotto». Per il lotto che comprende i comuni di Baronissi, Fisciano, Mercato San Severino e Siano, il sistema di rete dell’emergenza-urgenza prevede un drastico taglio delle ambulanze, che dalle 6 attualmente in servizio passeranno a 3 (1 sola a Baronissi) e una sola postazione di auto-medica con la riduzione di una unità di personale medico. Il bando di gara è stato pubblicato all’Albo pretorio dell’Asl il 22 maggio 2020. ?