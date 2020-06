Mobilità: una pista ciclabile che collega Agropoli e Salerno Siglato l'accordo tra i sette comuni e la Regione Campania

"Pochi minuti fa, in Regione Campania, ho firmato il protocollo di intesa per la candidatura di una rete ciclabile intercomunale che dovrà coprire il percorso da Agropoli a Salerno". Così il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola ha annunciato la realizzazione di circa 60 chilometri di pista ciclabile. Un tratto che comprende ben sette comuni e un progetto che è stato firmato e siglato questa mattina tra le amministrazione e la Regione Campania.

"Sono 60 km circa di percorso, dal Testene a Mercatello. Si mira a migliorare per metà l'esistente e per l'altra metà verrà creata una pista ciclabile ex novo. Oltre al nostro, sono altri sette i Comuni che hanno siglato l'accordo, che verrà ora sottoposto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la richiesta del relativo finanziamento per l'asse "Accessibilità turistica". Una importante infrastruttura ecocompatibile che potrà rappresentare un punto di forza per la valorizzazione e il rilancio dei nostri territori". Ha concluso Coppola. Sul futuro della nuova pista, ora si attende un via libera del Ministero.